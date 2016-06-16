У Раді зареєстровано подання про позбавлення недоторканності Онищенка

Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала у Facebook.

"Подання на Онищенка зареєстроване. Н.Холодницький із пакетом документів направився до ВР", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко сьогодні, 16 червня, направив на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Відповідний документ генпрокурор виклав на своїй сторінці у Facebook.

15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка.

Упродовж дня в Києві тривав обшук приміщень народного депутата.

Онищенка підозрюють у привласненні державного майна. У справі фігурує сума в 3 млрд грн.