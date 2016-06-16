Луценко направив у Раду подання на затримання й арешт депутата Онищенка (документ)

Про це він повідомив, розмістивши на своїй сторінці у Facebook відповідний документ.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала арешт та притягнення до відповідальності Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, який було видобуто у результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

15 червня подання про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка Національне антикорупційне бюро передало до Генпрокуратури.

Статті, які інкримінуються Онищенку, передбачають покарання від 7 до 12 років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року депутат Тетяна Чорновіл заявила, що приватні компанії, які уклали договори про спільну діяльність з державною компанією "Укргазвидобування" і користуються її свердловинами, за перші 7 місяців 2015 року недоплатили 1 мільярд гривень ренти за користування надрами.

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За інформацією депутата, 4 з 5 проблемних підприємств мали договори спільної діяльності з "Укргазвидобуванням". При цьому три з них пов'язані з членом депутатської групи "Воля народу" Олександром Онищенком-Кадировим, одне підприємство пов'язане з депутатом Ярославом Москаленком.

На початку лютого глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що через суд хоче розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам. За його словами, в 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 мільйонів кубометрів - до 1,159 мільярда кубометрів. 16 березня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро провели ряд обшуків на території Києва та Київської області, зокрема, в офісах фірм, діяльність яких пов'язують зі злочинними схемами реалізації природного газу в рамках спільної діяльності з "Укргазвидобуванням".

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Онищенко був обраний до парламенту від мажоритарного округу №93 (Київська область).