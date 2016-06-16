Екс-посол США в Росії назвав основні причини агресії режиму Путіна

Про це заявив колишній посол США у Росії та професор Стенфордського університету Майкл Макфол, передає Голос Америки.

За його словами, спроби виправдати анексію Криму та війну в східній Україні розширенням НАТО чи будь-якими іншими діями США – маніпуляції.

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"Коли на RT говорять, що вони анексували Крим, щоб зупинити розширення НАТО, - це дурниці. Я був в уряді 5 років і був присутній під час кожної зустрічі з Путіним чи Медведєвим і у ході кожного, окрім одного, телефонних дзвінків. Питання розширення НАТО не піднімалося жодного разу. Це просто не було на порядку денному, безвідносно, добре це чи погано", - заявив Макфол.

Раніше екс-американський посол у РФ Майкл Макфол заявляв, що Росія робить все для того, щоб економіка України якомога швидше впала. "Захід повинен зробити все від нього залежне, щоб так не сталося. Для цього необхідно знайти для України необхідні стимули, але і встановити свої умови", - наголосив він.