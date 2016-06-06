Росія намагається обвалити економіку України - екс-посол США в РФ

Таку думку висловив в інтерв'ю естонському агентству Postimees екс-американський посол в РФ Майкл Макфол.

"Захід повинен зробити все від нього залежне, щоб так не сталося. Для цього необхідно знайти для України необхідні стимули, але і встановити свої умови", - наголосив він.

За його словами, політика Росії призвела до того, що Альянс змушений відбивати загрозу, яка витікає від Росії, і НАТО вжило низки заходів, щоб зробити це.

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На думку Макфола, діяльність Росії потребує сильної і конкретної відповіді, "США повинні згідно з потребами приборкати Росію і відповісти їй".

Він сказав, що нічого не знає і не чув про обіцянку його країни не розширювати НАТО на Схід. "Це твердження - повна вигадка. Мій досвід з російськими дипломатами такий, що росіяни хочуть абсолютно все зафіксувати на папері, на все потрібні письмові договори", - зазначив Макфол.

Він наголосив: "Такої обіцянки не давалося і документа, що підтверджує її, я ніколи не бачив і про нього не чув".