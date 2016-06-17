Луценко пропонує всім заступникам прокурора Одеської області написати заяви про звільнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Одесі, відповідаючи на запитання про роботу заступника прокурора області Гюндуза Мамедова.

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Генпрокурор зазначив, що після заяв про звільнення новопризначений прокурор області Олег Жученко прийматиме рішення щодо кандидатур на посади своїх заступників.

«Перед тим, як призначити своїх заступників, Олег Дем`янович має про це публічно заявити», - підкреслив Луценко. Потім, за словами генпрокурора, Жученко має почекати днів п`ять, щоб дізнатися думку громадськості стосовно цих людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі як нового прокурора області представлено Олега Жученка, який з кінця березня поточного року (після звільнення Давида Сакварелідзе) виконував обов`язки прокурора Одеської області.