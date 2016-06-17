В Одесі представили нового прокурора області
В Одесі новим прокурором області представлено Олега Жученка, який раніше виконував обов'язки прокурора області.
Як передає кореспондент УНІАН, його сьогодні представив генеральний прокурор Юрій Луценко.
Він заявив, що призначив Жученка прокурором області строком на 5 років, звільнивши його з посади першого заступника обласного прокурора.
Як зазначив Луценко, при цьому він враховував той факт, що Жученко – людина молода, в Одесі порівняно недавно і «не пов'язаний з одеськими кланами, які порушують закон».
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Довідка УНІАН. Олег Жученко народився 20 січня 1986 року у Вінницькій області.
Кар'єру в органах прокуратури розпочав на посаді слідчого прокуратури Ленінського району Вінниці, працював старшим слідчим цього підрозділу прокуратури, був заступником прокурора Староміського району Вінниці.
З 2012 по 2014 роки працював старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області, пізніше очолював прокуратуру Літинського району Вінницької області.
З грудня 2015 року – перший заступник прокурора Одеської області, з кінця березня поточного року (після звільнення Давида Сакварелідзе) виконував обов'язки прокурора області.