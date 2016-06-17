В Одесі представили нового прокурора області

Як передає кореспондент УНІАН, його сьогодні представив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він заявив, що призначив Жученка прокурором області строком на 5 років, звільнивши його з посади першого заступника обласного прокурора.

Як зазначив Луценко, при цьому він враховував той факт, що Жученко – людина молода, в Одесі порівняно недавно і «не пов'язаний з одеськими кланами, які порушують закон».

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Довідка УНІАН. Олег Жученко народився 20 січня 1986 року у Вінницькій області.

Кар'єру в органах прокуратури розпочав на посаді слідчого прокуратури Ленінського району Вінниці, працював старшим слідчим цього підрозділу прокуратури, був заступником прокурора Староміського району Вінниці.

З 2012 по 2014 роки працював старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області, пізніше очолював прокуратуру Літинського району Вінницької області.

З грудня 2015 року – перший заступник прокурора Одеської області, з кінця березня поточного року (після звільнення Давида Сакварелідзе) виконував обов'язки прокурора області.