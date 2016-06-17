Окупаційна влада Криму вважає, що у продовженні санкцій ЄС "немає катастрофи"

За його словами, півострів адаптується до санкційного режиму, передає РІА Новости.

Меняйло вважає, що санкції, насамперед, завдають шкоди економікам тих держав, які їх ініціювали та підтримують. "Для нас нічого катастрофічного немає. Ми вже третій рік живемо в умовах санкцій. Нас це підштовхує до розвитку своєї економіки без залежності від західних напрямків", — сказав він.

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При цьому, за словами "губернатора", не можна сказати, що економіка республіки "повністю адаптувалася за такий короткий термін". "Але я думаю, що в цьому напрямку ми йдемо", — сказав Меняйло.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз ще на рік, до 24 червня 2017 року, продовжив санкції, застосовані за анексію Росією Криму і Севастополя.