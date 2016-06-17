ЄС продовжив пов'язані з анексією Криму санкції

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Раді ЄС.

”Так, ухвалено рішення продовжити санкції, які стосуються анексії Криму та Севастополя”, - йдеться в повідомленні.

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Рішення було ухвалене в рамках Ради ЄС з економічних питань без обговорення.

Як відомо, термін дії чинних санкцій завершується 23 червня цього року.

Обмежувальні заходи включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері траспорту, телекомунікацій та енергетики.

Очікується, що наступного тижня також будуть продовжені економічні санкції проти Росії, введені через її роль у конфлікті на сході України.