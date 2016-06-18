Екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацубу заарештували, застава - 450 мільйонів (відео)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Кацуба арештований Голосіівським судом, застава 450 млн. За 8 днів - три арештовані у справі Курченка на підставі дозібраних доказів", - написав він.

Луценко також висловив подяку прокурорам, "які не спали 26 годин", і суддям.

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"Їх цілодобова чесна і принципова позиція відновлює віру в справедливість і закон", - вважає очільник ГПУ.

Луценко зазначив, що рішення Голосіївського райсуду столиці стосовно обрання Кацубі запобіжного заходу було прийняте сьогодні о 6:42.

За повідомленням Генпрокуратури, термін арешту Кацуби - 2 місяці.

Нагадаємо, 17 червня Кацуба був затриманий у Києві за підозрою у скоєнні злочину за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

В ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму майже 450 мільйонів гривень.