Екс-заступника голови "Нафтогазу" Кацубу заарештували, застава - 450 мільйонів (відео)
Голосіївський районний суд Києва у ніч на 18 червня провів засідання і заарештував затриманого напередодні колишнього заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олександра Кацубу.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.
"Кацуба арештований Голосіівським судом, застава 450 млн. За 8 днів - три арештовані у справі Курченка на підставі дозібраних доказів", - написав він.
Луценко також висловив подяку прокурорам, "які не спали 26 годин", і суддям.
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"Їх цілодобова чесна і принципова позиція відновлює віру в справедливість і закон", - вважає очільник ГПУ.
Луценко зазначив, що рішення Голосіївського райсуду столиці стосовно обрання Кацубі запобіжного заходу було прийняте сьогодні о 6:42.
За повідомленням Генпрокуратури, термін арешту Кацуби - 2 місяці.
Нагадаємо, 17 червня Кацуба був затриманий у Києві за підозрою у скоєнні злочину за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).
В ході слідства встановлено, що Кацуба причетний до привласнення коштів "Нафтогазу" на суму майже 450 мільйонів гривень.