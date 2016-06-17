ГПУ затримала екс-заступника голови правління "Нафтогазу" Кацубу

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Сьогодні Генеральною прокуратурою України (група В.Жербицького, К.Кулика) у порядку ст. 208 КПК України у м. Києві затримано Олександра Володимировича Кацубу, колишнього заступника голови правління НАК "Нафтогаз України", одного із ключових гравців злочинної організації Віктора Януковича", - написала вона.

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За даними Сарган, Кацуба причетний до привласнення 449,9 млн грн коштів названого вище державного підприємства.

"Кацуба затриманий за статтями 255 (створення злочинної організації) і 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - додала Сарган.

Варто зазначити, що Кацуба був головою "Чорноморнафтогазу" і займався закупівлею скандальних "вишок Бойка" за завищеною ціною.