Обшуки у справі Майдану: у ГПУ розповіли про "скарбницю" екс-начальника київської міліції

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зокрема, коментуючи запитання щодо фігурантів кримінального провадження, які мають відношення до розгону студентського мітингу на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року, Горбатюк повідомив, що на минулому тижні обшуки проводились у колишнього начальника київської міліції.

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За його словами, під час обшуків виявлено дорогоцінності (золоті монети, годинники, прикраси), кошти, які вилучені і на які накладено арешт, і які будуть конфісковані в разі вироку для забезпечення цивільного позову.

"Якщо брати кошти, то це 40 тис. євро, 10 тис дол. США, а точну вартість золотих монет, як старих, так і сучасних, а також інших цінностей, можна буде сказати за результатами експертної оцінки, яка на теперішній час проводиться", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, 21 червня слідчі ГПУ проводили обшуки в маєтках екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Пізніше в ГПУ повідомили, що проводять обшуки ще у ряда осіб, які є співучасниками злочинів проти активістів Євромайдану.