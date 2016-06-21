Генпрокуратура проводить обшуки в Клюєва і Сівковича - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у Генпрокуратурі.

"Слідчі дії проводять в елітних будинках Конча-Заспи. А саме - у маєтках Андрія Клюєва та Володимира Сівковича", - розповіли співрозмовники в ГПУ.

"Олег Ляшко може святкувати день народження своєї мами спокійно", - додали в ГПУ.

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Співрозмовник додав, що це перші обшуки у високопосадовців часів Януковича, причетних до трагічних подій на Євромайдані.

Будинки Клюєва, Сівковича та Ляшка знаходяться поряд один із одним.

У декларації Ляшка вказано, що він орендує будинок площею 450 квадратних метрів вартістю 65 тисяч гривень на рік.

Як відомо, за версією слідства, у ніч проти 30 листопада 2013 року Попов, будучи головою КМДА, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ в місті Києві Валерієм Коряком та іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення на Майдан Незалежності в місті Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки.

Серед людей, причетних до розгону Євромайдану 30 листопада, називають не лише Сівковича і Коряка, але й секретаря РНБО Андрія Клюєва.