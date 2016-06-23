Чубаров розповів, яким бачить майбутній статус Криму у складі України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час публічних дебатів на тему «Кримськотатарська автономія у складі України: яким буде новий Крим?».

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За словами Чубарова, в дискусії про кримськотатарської національної автономії «у деяких людей через таке формулювання виникає питання: «Стоп, а де я? А чому це кримськотатарська?».

«Повинні говорити про надання Криму статусу національної територіальної автономії. Це зовсім інше, ніж таке сприйняття, як кримськотатарська національна автономія», - сказав він.

Статус Криму як національної територіальної автономії на основі права кримськотатарського народу на самовизначення означає, що, «гарантуючи права кримським татарам, ми виписуємо правові механізми дотримання прав усіх», пояснив Чубаров.

На його думку, українське суспільство і держава з запропонованого статусу Криму повинні отримати «максимальне зміцнення своїх позицій», а не занепокоєння, що такий статус нібито несе якісь ризики.

«Все це повинно бути прописано, що такий статус, наданий Криму, зміцнює територіальну цілісність України і суверенітет України над Кримським півостровом», - сказав глава Меджлісу.