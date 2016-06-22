Омбудсмени домовились перевезти з окупованого Криму 18 засуджених

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила після зустрічі з уповноваженим з прав людини у Російській Федерації Тетяною Москальковою. Зустріч відбулася у Мінську 21 червня 2016 року, повідомили УНІАН у прес-службі українського омбудсмана.

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«Ми досягли домовленості щодо 18 ув’язнених, але це неповний перелік. Ми обмінялися списками, ми їх звірили. Мій список трохи більший, він налічує близько 40 осіб. Я передала його Тетяні Миколаївні для подальшого обговорення», - сказала Лутковська.

За її словами, також обговорювалося багато тем. Дата наступної зустрічі ще не відома, проте омбудсмани запевнили, що вона відбудеться, а обговорювати будуть як питання ситуації на сході України, так і проблеми з порушенням прав українців та кримських татар в АР Крим та ув’язнених українців в РФ.

Також Лутковська нагадала, що ще у 2013 році омбудсмани уклали Меморандум про співпрацю.

«Ми порозумілися на тому, що цей меморандум треба актуалізувати, що його треба привести у відповідність до існуючого стану справ. На наше обопільне переконання, цей документ повинен діяти, щоб громадяни України на території РФ і громадяни Росії на території України перебували під захистом уповноважених з прав людини», - резюмувала Лутковська.