В Україні анонсували черговий позов до ЄСПЛ проти РФ, цього разу - через події на Донбасі 2015-2016 років
Україна орієнтовно восени подасть черговий позов проти Росії до ЄСПЛ через події на Донбасі кінця 2015 – 2016 років.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова сьогодні на прес-конференції в Києві.
"Зараз готується скарга, яка буде стосуватися кінця 2015 і 2016 років. Можливо, ми будемо її подавати десь восени, тому що у нас такі періоди, ми їх з року робимо, для того, щоб вони були приблизно однакові за своєю вагою", - заявила вона.
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Раніше у Мін'юсті повідомили, що Україна подала чотири позови проти Росії в Європейський суд з прав людини.
Перший позов України до Росії був поданий у березні 2014 року через анексію Криму.
Нагадаємо, 19 квітня Конституційний суд РФ вперше скористався правом відмовити у виконанні рішення Страсбурзького суду. Тоді суд ухвалив, що ЄСПЛ порушив суверенітет країни вимогою надати виборчі права засудженим.