Україна подала чотири позови проти Росії до ЄСПЛ – Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова сьогодні на прес-конференції в Києві.

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«Що ми маємо на сьогоднішній день - ми маємо чотири міждержавних скарги (у ЄС – УНІАН) проти Російської Федерації (Україна проти Росії)», - заявила вона.

«Перший позов подавався у 2014 році та безпосередньо включав події як в Криму, так і на сході України. Ми будували його за тією логікою, що був причинно-наслідковий зв’язок між тим як «зелені чоловічки» РФ вчиняли в Криму, а після того вже пересувалися на схід країни з метою посилення та поглиблення агресії РФ», - додала Севостьянова.

«Ця заява має статус пріоритетної, визначеної ЄСПЛ відповідно до регламенту. Перша заява цікава тим, що безпосередньо в ній ми заявляли про право на власність, яке було порушено так званою «націоналізацією» РФ і обмеженням доступу до всього державного майна, яке залишилося в АР Криму», - зауважила перший заступник міністра.

Також Севостьянова пояснила, що ця заява була роз’єднана на дві частини та охоплює період майже року.

Друга заява до ЄСПЛ стосувалася дітей-сиріт.

«Це були події влітку 2014 року, коли дітей, які не мали батьків, намагалися вивезти на територію РФ без їхньої згоди. Ми розуміємо, що це робилося для того, щоб підсилювати пропагандистську машину РФ, вказувати на те, що нібито жахлива ситуація в країні змушує навіть дітей її покидати, і Росія намагається їх нібито врятувати», - сказала Севостьянова.

За її словами, ЄСПЛ виніс проміжне рішення повернути дітей негайно.

Третя заява, зазначила перший заступник міністра, стосувалася окремої особи – Хайсера Джемілєва, сина Мустафи Джемілєва.

«Він безпосередньо перебував на території Криму в Сімферопольському СІЗО на той період часу. Ми знали від наших колег з Меджлісу кримських татар, що на нього чиниться тиск і не тільки психологічного характеру – застосовувалися тортури для того, щоб його батько змусив кримських татар погодитися та прийняти нову так звану «владу» в Криму», - зауважила чиновник.

ЄСПЛ виніс рішення, яким зобов’язував РФ не вчиняти будь-яких дій, які можуть зашкодити здоров’ю Хайсера Джемілєва, але ця справа досі не завершена.

«На певному етапі ми зняли статус міждержавної заяви та увійшли як третя сторона. Держава увійшла в індивідуальну скаргу адвокатів, бо індивідуальні розглядаються швидше, ніж міждержавні»,- підкреслила Севостьянова

«Четверта скарга стосується вже 2015 року, в ній об’єднані події і Криму, і Донбасу. Можливо, ЄСПЛ також їх роз’єднає», - додала вона представник Мін’юсту.