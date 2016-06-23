Україна направила до Росії запит про передачу Клиха

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова сьогодні на прес-конференції в Києві.

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За її словами, запит про передачу Україні Клиха був відправлений одночасно із запитом про передачу засудженого Миколи Карпюка.

«Поки немає реакції РФ. Ми очікуємо, що це зараз може зважитися в політичній площині», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Росії Карпюка і Станіслава Клиха засудили за нібито «участь у банді», вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк за часів першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь.

26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 року ув`язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув`язнення.

16 червня в Міністерстві юстиції України повідомили, що направили до Росії запит про передачу незаконно засудженого в Росії Карпюка.