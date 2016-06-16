Мін’юст України направив до Росії запит про передачу Карпюка

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов у Facebook.

«Відправляємо до Росії запит про передачу Миколи Карпюка. Із заявою звернувся його брат Валентин Карпюк», - зазначив він.

Нагадаємо, за нез'ясованих обставин затримали в Росії 21 березня 2014 року лідера УНА-УНСО і одного із засновників Правого сектора Карпюка (51 рік).

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Росіяни, грунтуючись лише на показаннях кримського рецидивіста, який знаходиться в російській колонії, сфабрикували проти Карпюка кримінальну справу: нібито той під час Першої чеченської війни воював проти федеральних військ і навіть нібито вбив ряд військових.

Суддя Верховного суду Чечні Вахіт Ісмаїлов засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.