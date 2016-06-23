Луценко: Доказів для звинувачення Бойка немає, але слідство працює

"Жоден депутат не повинен впливати на слідство. Ні Кононенко з Грановським, ні Лещенко не будуть керувати департаментами. Сергію треба припинити керувати слідством по телевізору. Я не бюро замовлень. "Посади мені Бойко". Поки що немає для цього достатніх доказів, але слідство працює. У мене на столі стоїть тюремна кружка, вона нагадує мені, що "по бєспрєдєлу" нікого судити не можна. Провину треба довести", - сказав Луценко в інтерв'ю виданню "Високий замок".

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При цьому він спростував заяву народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Сергія Лещенка про те, що під час попереднього генпрокурора Віктора Шокіна в його сейфі лежало подання на зняття з Бойко депутатської недоторканності.

"Ні в сейфі, ні в столі не було жодного подання. Сергій, на жаль, захопився розслідуванням в прямому ефірі", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко також розповів, що його зарплата - 35 тисяч гривень, а низовий прокурор отримує щонайменше 12 тисяч гривень.