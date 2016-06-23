Луценко розповів про свою зарплату в ГПУ

Зарплата генпрокурора - серйозний приріст після роботи в Верховній Раді. Про це Юрій Луценко розповів в інтерв'ю виданню "Високий замок".

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"Я також донедавна казав, що не можна знайти чесних прокурорів на дві з половиною тисячі гривень. Я затребував дані про те, скільки отримують на руки працівники прокурорських структур. Наприклад, моя зарплата — 35 тисяч гривень. Це серйозний ріст зарплати після Верховної Ради. Так ось, низовий прокурор отримує щонайменше 12 тисяч гривень. Ми знаємо, скільки отримує український вчитель…" — розповів Луценко.

Нагадаємо, на початку червня під час раптової перевірки роботи Одеської місцевої прокуратури №4 у Суворовському районі міста генпрокурор був обурений невідповідністю способу життя прокурорів їхнім доходам.