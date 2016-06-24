"Росія страшніша за ІДІЛ": Бжезинський-молодший назвав помилки США щодо України
Для НАТО Росія представляє більшу загрозу ніж ІДІЛ, тому необхідно було надати летальне озброєння Україні і Грузії.
Про це під час слухань у Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин заявив старший науковий співробітник Атлантичної Ради Ян Бжезинський, пише Українська правда з посиланням на Голос Америки.
Так, відповідаючи на питання, що є більшою загрозою для НАТО - Росія чи ісламський тероризм, Бжезинський відповів: "Без жодних питань, це Росія".
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"Росія накопичила сили на східних кордонах Альянсу, вона демонструє агресію на рівні держави проти держави, вона вторглася у дві країни за останні 10 років – Грузію і Україну", - пояснив він.
Бжезинський висловив переконання, що надання летальної зброї Україні і Грузії не лише не спровокувало б ескалацію, а навпаки знизило б напруження між Росією і НАТО. З іншого боку це ускладнило би для Росії військове планування і збільшило б ризики для Росії в разі подальшої агресії.
Він повідомив, що у Європейському союзі не всі були проти надання летальної зброї Україні і це необхідно було зробити попри заперечення Німеччини і Франції.