Reuters розповів про нову військову базу Росії за 50 кілометрів від українського кордону

В місті Клинці Брянської області на заході Росії виявлено тимчасовий військовий табір, велику кількість щойно прибулих військовослужбовців та військову техніку, повідомляє Reuters.

Так, двоє солдатів у камуфляжній формі на блокпосту посеред лісу сказали, що вони охороняють "спеціальний військовий об'єкт".

Читайте такожМіноборони РФ оголосило про посилення військ у прикордонному з Україною військовому окрузі

Відзначається, що російське міністерство оборони офіційно не визнало перекидання військ в Клинці, але чиновник місцевої адміністрації сказав, що місто було обране як місце нової дислокації дивізії і поки туди прибули близько 240 військових.

"Приховувати те, що прибули? Ну прибули, - сказав перший заступник глави адміністрації Клинцов Олег Клетний. - Вони квартируються, знаходяться тут".

Згідно з повідомленням, у Клинцях, які знаходяться приблизно в 50 кілометрах від кордону з Україною, були помічені більше десятка великих наметів і стільки ж військових машин у тимчасовому таборі на розчищеному майданчику в лісі, де війська будуть розквартировані на той час, поки не буде готова їх постійна база.

Міністерство оборони РФ не відповіло на запит журналістів щодо бази та її призначення.

Читайте такожРосія створить на західних кордонах "броньований кулак" для протидії НАТО

За словами Клетного, війська з мотострілецької дивізії РФ почали прибувати в місто 30 травня. Вони були перекинуті з Єкатеринбурга, який знаходиться приблизно в 2000 кілометрах на схід від Клинців.

Він сказав, що війська були направлені в місто за прийнятим раніше в цьому році рішенням міністра оборони Сергія Шойгу про створення трьох нових дивізій. Військові будуть розквартировані, в тому числі, у старому військовому містечку в Клинцях, який вони реконструюють.

Як зазначається, оголошення міської адміністрації повідомляло про існування нового, поки не затвердженого плану зонування та будівництва на двох ділянках землі загальною площею 142 гектара: "ділянки будуть використані в інтересах Збройних Сил Росії".

Як повідомляв УНІАН, міноборони РФ для протидії нарощування сил НАТО біля кордонів Росії створить дві нові дивізії в Західному військовому окрузі і одну - в Південному.