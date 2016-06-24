У Раді заговорили про негативні перспективи для України після референдуму у Британії

Таку думку перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко висловила на своїй сторінці у Facebook.

"ЄС важко проходить випробування міграційною кризою, Європу накрило цунамі євроскептицизму, там зростає підтримка радикальних і популістських партій. Чи може це відтермінувати безвізовий? Так, на жаль. Зараз в ЄС будуть дути на воду...", - зауважила Геращенко.

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За її словами, серйозні внутрішні проблеми "вбивають рейтинги всіх нинішніх лідерів ЄС, змушують зосередитися на ситуації всередині Євросоюзу, закривши очі на все, що відбувається за межами".

При цьому Геращенко наголосила, що ослаблена і розділена Європа, розколота на скептиків і оптимістів, Європа, що боїться свого завтрашнього дня, є золотою мрією Кремля.

На переконання першого заступника голови Верховної Ради, якими б не були складними для ЄС наслідки британського референдуму - для України це не привід опускати руки.

"Такий вже наш український шлях - як українські дороги - з колдобоїнами і ямами, зате без порєбріків і завжди на Захід. Тому йдемо далі. Вимагаємо від ЄС виконати зобов'язання щодо безвізового (режиму), очікуємо пролонгації санкцій проти РФ, боремося за нашу євроатлантичну перспективу. Бо іншого вектору для України просто не існує, попри все", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прибічники виходу країни з Європейського Союзу.

За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Британія була членом ЄС протягом 43 років.