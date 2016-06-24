Європарламент збереться на надзвичайне засідання, обговорить вихід Британії з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Шульц заявив сьогодні у Брюсселі, коментуючи результати референдуму у Британії щодо виходу з Європейського Союзу.

За його словами, вже о 8.00 ранку керівництво Європейського парламенту зібралося на своє позачергове засідання.

«Парламент вирішив провести засідання вранці у вівторок, щоб ухвалити резолюцію, в якій надати свою оцінку результатам референдуму та описати наступні кроки європейських інституцій, особливо Європейського парламенту», - сказав Шульц.

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Шульц також повідомив, що через декілька хвилин у приміщенні Європейської комісії відбудеться зустріч президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, президента Ради ЄС Дональда Туска та прем’єр-міністра головуючих у ЄС Нідерландів Марка Рютте.

«Позиція ЄП чітка – ми дуже засмучені рішенням виборців Великої Британії. Це важкий момент для обох сторін – як для ЄС, так і для Великої Британії. Зараз ми зробимо оцінку щодо необхідних наступних кроків», - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку більшості голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.