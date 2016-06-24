Порошенко сьогодні підпише указ про демобілізацію військових п'ятої хвилі
12:36, 24 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко має намір сьогодні підписати указ про звільнення у запас протягом червня-липня військових 5-ї хвилі мобілізації.
Порошенко обіцяє сьогодні підписати указ про звільнення у запас військових 5-ї хвилі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час випуску офіцерів у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
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"Сьогодні буде підписано ще один важливий документ – указ про звільнення протягом червня-липня військовослужбовців, призваних на військову службу у минулому році під час проведення п'ятої черги мобилизації", - сказав він.
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