В Генштабі розповіли про строки демобілізації призовників п'ятої та шостої хвиль

Як повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook, про плани щодо звільнення військовослужбовців п’ятої хвилі мобілізації ролзказав на конференції «Уроки гібридної війни: воєнні аспекти» начальник Генштабу Віктор Муженко.

"Генеральним штабом розроблено проект указу президента України щодо звільнення військовослужбовців п’ятої черги мобілізації в період червень – липень місяців, причому більшість особового складу буде звільнено в липні місяці. Плануємо до кінця липня завершити звільнення військовослужбовців п’ятої черги, - зазначив він.

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За його словами, певна затримка демобілізації була пов’язана зі збільшенням інтенсивності обстрілів і загостренням загальної ситуації на Сході України, а також із необхідністю підготувати у навчальних центрах військовослужбовців, які уклали контракти, до виконання завдань за призначенням.

"Відповідно, планується провести звільнення шостої черги мобілізованих військовослужбовців у період серпень-вересень місяць. Все залежатиме від обстановки, яка буде на час прийняття відповідних рішень", - підкреслив Муженко.

Зазначається, що за підсумками конференції він визначив низку завдань, зокрема, щодо організації підготовки військовослужбовців служби за контрактом та перспектив комплектування військових частин цією категорією військовослужбовців.

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Нагадаємо, 16 червня речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що Петро Порошенко готовий підписати указ про демобілізацію військовослужбовців п’ятої хвилі часткової мобілізації.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що документи з пропозиціями щодо забезпечення демобілізації військовослужбовців п'ятої хвилі мобілізації будуть розглянуті в Адміністрації президента наступного тижня.