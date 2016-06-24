Клімкін: Brexit не вплине на рішення ЄС про безвізовий режим для України
Результати референдуму про вихід Великобританії з ЄС (Brexit) не вплинуть на рішення Євросоюзу про безвізовий режим для України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив сьогодні журналістам після засідання уряду, відповідаючи на запитання, чи вплине Brexit на надання Україні безвізового режиму з боку ЄС.
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«Ключові питання, такі як безвізовий режим, - вони однозначно не опиняться на якомусь додатковому треку, додатковому напрямку. Тут у нас є політична позиція всіх країн ЄС», - сказав він.
Міністр нагадав, що єдиною умовою надання Україні безвізового режиму є виконання всіх вимог Євросоюзу.
«Я говорив з багатьма представниками країн (ЄС), ми аналізували різні варіанти голосування в Британії, і політична позиція була однозначно чіткої – спочатку виконання Україною всіх зобов'язань, а Європейська комісія чітко сказала, що ми їх виконали. Зараз схвалення Європарламентом механізму оцінки міграційних ризиків у разі виникнення таких ризиків. Це, я сподіваюся, буде зроблено до річної паузи, і потім, відповідно, політичне рішення. Причому політичне рішення окремо по кожній країні. Ось це і є ключовий елемент політичної позиції, і над цим будемо працювати», - підкреслив Клімкін.
«Зараз ми повинні додатково працювати з Європарламентом, було дуже багато зустрічей, процес потрібно прискорювати», - додав він.
Як відомо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.