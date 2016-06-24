Байден про Brexit: США розраховували на інший результат

За його словами, США хотіли б іншого результату Brexit, передає Reuters.

"Я повинен сказати, що ми очікували на інший результат. Ми хотіли б іншого результату", - заявив Байден.

При цьому він наголосив, що США поважають рішення британців про вихід країни із Європейського союзу.

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Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

Незабаром прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що піде у відставку в жовтні цього року.

Також у Європейському Союзі висловили жаль щодо результатів референдуму у Великобританії, очікують від уряду цієї країни швидкої реалізації відповідного рішення та зазначають, що союз 27 країн буде існувати і надалі.