Суд помістив під варту одесита, підозрюваного у розкраданні коштів спільно з Пшонкою

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

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За її даними, суддя Печерського суду Києва обрав запобіжний захід Круку у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою внесення застави у 30 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у Києві затримано одесита Бориса Крука, який підозрюється у розкраданні спільно з Пшонкою понад 69 млн грн, призначених для ремонту будівель Генпрокуратури.

За його словами, до суду внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Луценко зазначив, що було проведено обшуки в Одесі за місцем проживання підозрюваного та в офісних приміщеннях, де розташовувався організований ним конвертаційний центр.