У Києві затримали одесита, його підозрюють у розкраданні спільно з Пшонкою понад 69 мільйонів

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України спільно з оперативним підрозділом ДПІ у м. Києві затримано мешканця міста Одеси громадянина Крука, який підозрюється у співучасті у заволодінні колишнім генпрокурором Пшонкою державними грошовими коштами у розмірі понад 69 млн грн, призначеними для ремонту будівель ГПУ», - написав Луценко.

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За його словами, до суду внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Луценко зазначив, що проведено обшуки в Одесі за місцем проживання підозрюваного та в офісних приміщеннях, де розташовувався організований ним «конвертаційний центр».

Досудове розслідування у даному провадженні триває, додав генпрокурор.

У свою чергу адвокат заявляє, що дані по справі Крука стороною обвинувачення взяті з відкритих джерел і не доводять провину їх підзахисного.

"Якщо суддя буде діяти за законом, то повинні прибрати запобіжний захід, або обрати невелику заставу чи відпустити підзахисного на поруки", - сказав Юрій Горбатенко.

В письмових поясненнях суду адвокат відповідає, що обвинувачення засноване на особистій думці і домислах головного свідка, який не наводить факти, а висловлює припущення. Причому цей свідок дав свої свідчення після 5-місячного утримання під вартою. Він підкреслює, що в матеріалах, на підставі яких генпрокуратура вимагає арешту Крука, замість доказів провини наводяться дані з мережі інтернет про батька Бориса Крука Юрія і його роботу депутатом Верховної Ради.