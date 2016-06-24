Порошенко проінспектував лінію опорних пунктів на передовій
Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко проінспектував лінію опорних пунктів на передовій та поспілкувався з військовослужбовцями 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, на позиціях однієї із українських військових частин у селі Водяне, за 800 метрів до злітної смуги Донецького аеропорту Президент підписав указ про демобілізацію військовослужбовців п'ятої хвилі мобілізації. «У мене для вас приємна новина, у вашій присутності за поданням міністра оборони, я підписую указ президента «Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних під час другої черги часткової мобілізації відповідно до указу президента України від 14 січня 2015 року №15», - сказав Порошенко.
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Глава держави звернувся до тих військових, хто бажає і далі захищати Україну, та запросив їх продовжити службу за контрактом: «Ви на сьогоднішній день з вашим досвідом, з вашим бойовим духом потрібні українській армії. Щоб у нас були добровольці, які свідомо заключили контракт, які добре себе проявили під час боїв у зоні антитерористичної операції. Українське військо вас дуже чекає».
Президент відвідав позиції 128-ої бригади Збройних Сил України у районі, що має назву «Республіка Міст» - проїзд до населеного пункту Піски, що під Донецьком.
Командир 128-ї гірсько-піхотної бригади, Герой України Сергій Шаптала доповів Президенту про оперативну обстановку у районі несення служби бригади. «Бойовий дух підрозділів високий, забезпечення гарне, рівень дисципліни високий», - зазначив командир бригади.
Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям та волонтерам.
Верховний Головнокомандувач також провів нараду з начальником Генерального Штабу ЗСУ Віктором Муженко, Міністром оброни Степаном Полтораком.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців п'ятої хвилі мобілізації.
Текст указу №271/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних під час другої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15» оприлюднено на сайті глави держави..