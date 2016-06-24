Порошенко на передовій підписав указ про демобілізацію призовників п'ятої хвилі (фото)

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Водяне. Два кілометри до нового терміналу та 800 метрів до злітної смуги Донецького аеропорту. Проінспектував лінію опорних пунктів на передовій і подякував нашим хлопцям за службу", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, він "у них на очах підписав указ про демобілізацію військовослужбовців п'ятої хвилі".

"А тих, хто бажає і далі захищати Україну, - запросив продовжити службу за контрактом", - додав глава держави.

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Як ідеться в тексті самого указу №271, президент постановив провести у червні-липні 2016 року звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час другої черги часткової мобілізації відповідно до указу від 14 січня 2015 року.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, у тому числі з їх перевезенням до місць проживання (перебування).

Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній спеціальній службі транспорту доручено провести звільнення у визначені терміни військовослужбовців та перевезення їх до місць проживання і забезпечити їх комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час прямування до місць проживання.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Нагадаємо, 18 червня начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що демобілізацію призовників шостої хвилі планується провести у період серпня-вересня. За його словами, все залежатиме від обстановки, яка буде на час прийняття відповідних рішень.