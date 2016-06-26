Парубій розповів, коли Рада розгляне питання про призначення нових членів ЦВК

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що парламент розгляне питання щодо призначення нових членів ЦВК після досягнення "порозуміння між фракціями".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу перед початком Форуму місцевого розвитку у Трускавці, відповідаючи на питання журналістів.

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Спікер зауважив, що питання про призначення членів ЦВК залежить від порозуміння між парламентськими фракціями. Він нагадав, що голови деяких фракцій звернулися до профільного комітету з проханням перенести розгляд відповідних постанов у зв'язку із необхідністю завершити консультації.

"Для мене подібне звернення голів фракцій є важливим аргументом, тому що найгірше, що ми могли би зробити, - це відкликати старих членів ЦВК і не обрати нових. Це призвело би до паралічу Центральної виборчої комісії", - сказав Парубій.

Він зауважив, що "доки не буде в залі політичного консенсусу з цього питання, доки не буде порозуміння і буде небезпека, що ми можемо провалити обрання, це може становити загрозу і для проміжних виборів, які зараз мають відбутися, і в цілому для функціонування Центральної виборчої комісії".

"Тому я буду очікувати на порозуміння між фракціями парламенту, і після того, як це порозуміння буде знайдене, коли воно буде мені покладене на стіл, після того це питання невідкладно буде внесене в зал", - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді було зареєстровано президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень і призначення 11 членів Центрвиборчкому (№ № 4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови № 4790, президент пропонує призначити на посади членів Центрвиборчкому Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.