Порошенко запропонував Раді новий склад ЦВК

Про це Петро Порошенко заявив під час прес-конференції

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"Я перед прес-конференцією підписав листа на ВР зі внесенням кандидатур до складу ЦВК. Ці люди подані відповідно до законодавства. Ми провели консультації і подає їх президент", - сказав Порошенко.