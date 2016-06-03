Порошенко запропонував Раді новий склад ЦВК
16:44, 03 червня 2016Політика
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Президент підписав подання до верховної Ради зі внесенням кандидатур до нового складу Центрвиборчкому.
Петро Порошенко / фото УНІАН
Про це Петро Порошенко заявив під час прес-конференції
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"Я перед прес-конференцією підписав листа на ВР зі внесенням кандидатур до складу ЦВК. Ці люди подані відповідно до законодавства. Ми провели консультації і подає їх президент", - сказав Порошенко.
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