Порошенко запропонував Раді новий склад ЦВК

16:44, 03 червня 2016
Політика
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Президент підписав подання до верховної Ради зі внесенням кандидатур до нового складу Центрвиборчкому.

фото УНИАН

Про це Петро Порошенко заявив під час прес-конференції

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"Я перед прес-конференцією підписав листа на ВР зі внесенням кандидатур до складу ЦВК. Ці люди подані відповідно до законодавства. Ми провели консультації і подає їх президент", - сказав Порошенко.

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