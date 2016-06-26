Парубій повідомив, що недоторканність з Онищенка можуть зняти 5 липня

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сподівається, що парламент наступного пленарного тижня (5-8 липня) розгляне подання про зняття недоторканності з народного депутата від групи «Воля народу» Олександра Онищенка.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час брифінгу перед початком Форуму місцевого розвитку у Трускавці, відповідаючи на запитання журналістів.

Парубій зазначив, що Онищенко мав 5 днів для надання пояснень після отримання Верховною Радою подання щодо надання згоди на зняття з нього недоторканності.

"Я особисто контролюю, щоб це питання не відтягувалося. І в мене є сподівання, що у перший же день пленарної нашої роботи (це буде вівторок, через тиждень) - це питання стоятиме на порядку денному", - сказав спікер.

Він висловив упевненість, що парламент підтримає це подання.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка.

Наступного дня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький особисто приніс подання до парламенту.

16 червня Парубій підписав розпорядження щодо невідкладного розгляду регламентним комітетом подання щодо Онищенка.

Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн.