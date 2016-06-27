Посол Британії запевнила, що вихід країни з ЄС не вплине на підтримку України

Про це написала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у своєму блозі "Що означає референдум у Великій Британії для нашої політики щодо України?", передає ЄвроПравда.

За її словами, Велика Британія продовжить стояти пліч-о-пліч з Україною.

"Велика Британія продовжить допомагати Україні у боротьбі з корупцією, зокрема, шляхом підтримки Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро", - зауважила посол.

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"Наше фінансування і надалі буде сприяти реформаторським зусиллям України та ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу тим, хто постраждав від конфлікту, включно із внутрішньо-переміщеними особами", - наголосила Гоф.

Вона також нагадала, що Британія відіграла провідну роль у формуванні сильної міжнародної реакції, включно із санкціями та політикою невизнання незаконної анексії Криму та наголосила, що країна і надалі буде підтримувати Україну на міжнародних майданчиках.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі щодо членства Британії в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС проголосували 48,1%.