Референдум щодо Brexit: Великобританія проголосувала за вихід із Євросоюзу

За результатами підрахунку голосів у всіх 382 округах за вихід з Євросоюзу проголосували 17 млн 410 тис. 742 людини (51,9%), проти - 16 млн 141 тис. 241 осіб (48,1%).

Як повідомляє РБК, прихильники Brexit лідирували вже після підрахунку половини голосів. За вихід з ЄС висловилися більшість жителів Англії та Уельсу, проти — Шотландія і Північна Ірландія.

Згідно з повідомленням, дані, що приходять з Британії, значно вплинули на світові фондові біржі та ринки валют. Так, фунт стерлінга впав до мінімуму за тридцять років. Курс британської валюти до долара на мінімумі обвалився більш ніж на 11%. Євро впав до американської валюти більш ніж на 3,7%.

Азіатські індекси почали знижуватися на новинах про перевагу прихильників Brexit. Японський NIKKEI 225 втратив 3,05%, гонконгський Hang Seng - 3,33%, SSE Comp - 1,21%.

Згідно з прогнозом фінансових аналітиків, європейські майданчики на відкриття втратять 6-7,5%, пише Reuters. Мова йде про британський FTSE 100 index, німецький DAX і французькою CAC.

Світові ціни на нафту у п'ятницю вранці опускалися більш ніж на 6%. Нафта марки Brent дешевшала протягом всієї ночі по мірі надходження даних про лідерство євроскептиків. В 7:56 за Києвом барель північноморської марки торгувався біля позначки $47,97 (– 5,77%).