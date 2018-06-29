Чи виконають губернатори підтоплених областей вказівку Президента?

У неділю 17 серпня Президент України Віктор Ющенко пригрозив главам місцевих адміністрацій постраждалих від стихійного лих областей звільненням, якщо до 15 листопада не буде введено в експлуатацію відбудоване житло для потерпілих. Чи впораються вони з поставленим завданням, ми запитали в губернаторів цих областей.

Юрій Чижмар, голова Тернопільської обласної державної адміністрації:

ОДНА ПРОВІДНА ПОЛІТСИЛА ПРИСЛАЛА ПРОСТРОЧЕНІ КОНСЕРВИ

Ми все зробимо для того, аби вкластися в терміни Президента. Проте є декілька проблем… Наприклад, квадратний метр житла за держбудстандартом коштує 5,6 тисячі гривень, а Кабмін нам пропонує будувати за 2 тисячі. Скажіть, будь ласка, звідки мені взяти решту грошей?

Де спонсорські кошти? Знаєте, ті спонсори замість того, аби присилати нам памперси, секон-хенд, спальні мішки та намети, краще б запитали, що нам потрібно. А нам потрібні будівельні матеріали, а не секон-хенд.

Уявіть собі, що одна політична партія взагалі прислала прострочені рибні консерви. А це одна з найвпливовіших партій країни!

За розпорядженням Кабміну ми маємо зводити будинки не більш як на 60 квадратних метрів… Але якщо сім’я складається з дев’яти осіб, то як я можу поселити їх на шістдесяти квадратах?! Завтра прийде до мене Карпачова (уповноважена з прав людини) й запитає: «А де права людини?»

Також є проблема з виділенням землі під будівництво для постраждалих. Ми не хочемо будувати на територіях імовірного затоплення. А, як відомо, усі нормальні ділянки давно роздерибанені. Та й люди наші будь-де не бажають, хочуть і щоб подвір’я гарне було, і присадибна ділянка відповідна.

На сьогодні відзначається погана тенденція – Кабмін звітує за даними Міністерства фінансів, що гроші в регіони надходили у великих сумах. Вони-то надходили, але використовувати ми їх не можемо, бо є певні адміністративні моменти, які так просто не обійти. Тому створюється погане враження населення про місцеву владу.

На сьогодні надійшло до нас спонсорських 664 тисячі гривень.

Будматеріали до нас не надходять з інших регіонів, тільки в межах області отримуємо щось безкоштовно або за зниженими цінами.

Учора ми прийняли програму – домовилися про знижки з багатьма підприємствами, котрі виробляють будматеріали. Ми цю інформацію розповсюдимо по сільрадах, аби люди, що постраждали, не купували з третіх рук будматеріали, а звернулися до нас, аби ми допомогли придбати за зниженими цінами. Наприклад, на профнастил ми маємо 25-відсоткові знижки, на цеглу – майже 30%, гіпсокартон та гіпсові суміші – майже 50%.

Таким чином, сподіваюся, вкладатимемося у виділені кошти.

На сьогодні ми маємо відбудувати 19 будинків, проте у вівторок на РНБО я порушив питання, що відповідно до рішення уряду, передбачено, що будинки, котрі знаходяться в зоні традиційного підтоплення, потрапляють під першу категорію як непридатні для проживання (мешканці підлягають відселенню). Тож десь за два тижні в нас буде ще близько 150 будинків, які відноситимуться до першої категорії.

Володимир Куліш, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:

ТЕРМІН ПРЕЗИДЕНТА – ЦЕ ЛИШЕ КОНТРОЛЬНИЙ ДЗВІНОК

Ми все зробимо так, як сказав Президент.

Це неправда, що за держбудстандартом квадратний метр коштує понад п’ять тисяч. Середня облікова ціна – 3,750 тисячі гривень. У тернопільського губернатора щось дуже дорого виходить будівництво...

У вівторок на засіданні РНБО було доручення переглянути ці нормативи.

Мінімальний стандарт будинку – 60 квадратних метрів. Проте ми будуватимемо і 90 квадратів, і 120 – залежно від кількості членів родини.

По Чернівецькій області ми маємо відбудувати близько 170 будинків, решта людей погодилися на компенсації, вони самі відбудовуватимуть житло. Але просили нас, аби влада їм дала допомогу: пришвидшила складання документів і забезпечила дешевшими будматеріалами. Що ми зараз і робимо.

Чи реально вкластися в термін Президента? Ну, ви ж розумієте, що це контрольний дзвінок – буде плюс мінус туди-сюди, тобто здача може бути 1 грудня, може бути 1 січня, але не пізніше.

Я не знаю, як мої колеги, але я побудую...

Ну, звичайно, що люди ще не зможуть переїхати в ці будинки, але вже знатимуть, що будинок стоїть.

Спонсорських грошей надійшло понад 9 мільйонів гривень.

Крім грошей, нам різні підприємства надають будматеріали – безкоштовно або зі знижкою. Наприклад, цемент зараз має надійти з Луганська як гуманітарна допомога.

Чому в мене такий оптимізм? Аби ви це зрозуміли, вам треба було прийти на засіданні РНБО.

Микола Палійчук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації:

З ПРИЇЗДОМ ПРЕЗИДЕНТА БУЛИ ЗНЯТІ МАЙЖЕ ВСІ ПРОБЛЕМИ

Ми з будівельними організаціями 15 серпня уклали угоди, вони взяли на себе зобов’язання протягом дев’яноста днів здати будинки. Зараз виділяються земельні ділянки, проводяться комунікації. Гадаю, будинки будуть здані вчасно.

У кожному районі будуть різні проекти, враховуючи специфіку регіону, зону підтоплення, проте нові технології дають змогу вкластися в терміни.

Ми маємо відбудувати 122 будинки, решта людей беруть компенсації.

Квадратний метр у нас коштуватиме близько 3,8 тисячі. Дерев’яні будинки обходитимуться трохи дешевше.

Усі будови будуть індивідуальними.

З якими проблемами ми стикаємося? З приїздом Президента в неділю до Івано-Франківська були зняті майже всі проблеми.

Запитувала Ксеня Лесів