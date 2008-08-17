Ющенко вже погрожує губернаторам відставкою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що голови адміністрацій, які не забезпечать введення в експлуатацію до 15 листопада відновленого після повені житла, мають піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Івано-Франківську на нараді з головами адміністрацій шести областей України, які постраждали внаслідок повені 23-27 липня.

Президент наголосив, що на сьогодні необхідно завершити землевідведення для будівництва відповідного житла, завершити до середи, 20 серпня, формування списків громадян першої категорії, які потребують відновлення житла, і все це включити у щотижневу звітність голів ОДА. Також до звітності мають входити питання підписання генеральної угоди на будівництво такого житла, хід фактичного будівництва, а також питання виплат компенсацій.

«Має бути одна звітність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Повертаючись до питання будівництва житла, Президент наголосив, що для цього сьогодні є все необхідне: майже завершено процес складання списків, на 95% вирішено питання землевідведення, затверджено типові проекти, передбачено кошти у державному бюджеті.

В.ЮЩЕНКО також закликав місцеву владу активніше залучати благодійні кошти на будівництво. За його словами, лише для Івано-Франківської області на рахунки надійшло 85 млн. грн. пожертв.