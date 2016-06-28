Парубій припустив продовження поточної сесії Ради до вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

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“Якщо виникнуть якісь непередбачувані обставини, якщо буде необхідність не закривати її для того, щоб депутати могли зібратися в будь-який момент для прийняття важливих рішень, то, звичайно, ми перенесемо момент закриття сесії, як це робили попереднього року. Ми це рішення будемо приймати вже напередодні закриття”, - наголосив Парубій.

За його словами, в можливості продовження сесії до вересня є своя логіка, зокрема, щодо можливості зібрати в будь-який момент народних депутатів.

Як відомо, наступна сесія ВР розпочнеться відповідно до Конституції України у перший вівторок вересня.

В останні роки використовувалася практика не закриття сесії до вересня з тим, щоб була можливість зібрати в будь-який момент депутатів на засідання, оскільки в іншому випадку довелося б скликати позачергову сесію.