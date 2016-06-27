У День Конституції Рада проведе урочисте засідання

Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради.

Депутати зберуться у стінах парламенту на відзначення 20-річчя з дня ухвалення Конституції України.

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Відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня Конституції за участю президента України Петра Порошенка, першого президента України Леоніда Кравчука, народних депутатів України першого-другого та нинішнього скликань, представників дипломатичного корпусу, духовенства, громадськості, молоді.

Також заплановано покладання квітів до пам'ятника Пилипу Орлику, урочисту церемонія спецпогашення конверта з оригінальною маркою "28 червня – День Конституції України" та спільне фотографування на сходах Ради.