Зміни до Конституції щодо Криму знаходяться на стадії обговорення - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Це питання, яке зараз знаходиться на стадії обговорення, ми обговорюємо з кримськими татарами, нашими побратимами. І ми зможемо це питання, коли вже буде завершено його обговорення, винести на громадський розсуд”, - сказав Парубій.

На даний час, зазначив спікер, це питання є “на рівні ідеї і напрацювання”.

“Ще немає законопроекту, і ще не узгоджений текст цих змін”, - додав Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив сьогодні про необхідність розпочати процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України, який називається «Автономна Республіка Крим».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров раніше висловив переконання, що Криму має бути надано статус національної територіальної автономії.

За його словами, йдеться про надання Криму статусу національної територіальної автономії.

«Це зовсім інше, ніж таке сприйняття як кримськотатарська національна автономія», - пояснив він.

У травні голова Меджлісу Чубаров заявляв, що очікує внесення змін до Конституції із закріпленням права самовизначення кримськотатарського народу у складі України після деокупації Криму.