Порошенко виступив за зміни до Конституції, які б закріпили право кримських татар на самовизначення у складі України

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

Читайте такожПорошенко: вибори на Донбасі мають відбутися не під дулами бойовиків, а згідно з українським законом«Ще раз наголошую, що ми маємо розпочати процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України, який називається «Автономна Республіка Крим», - зазначив Порошенко.

«Вони (ці зміни) повною мірою витікають з невід’ємного права кримськотатарського народу на самовизначення у складі суверенної та незалежної української держави - звичайно та зрозуміло, що з повним гарантуванням рівних прав і громадянських свобод для етнічних українців, росіян та інших етносів півострова», - додав президент.

Крім цього, Порошенко зазначив, що питання повернення Криму стоїть на порядку денному, так само як і деокупація Донбасу.

«Так само як деокупація Донбасу, на порядку денному стоїть і питання повернення Криму», - зазначив Порошенко.

Крім того, президент зауважив, що дотримання проголошених Основним законом основоположних цінностей та усвідомлення необхідності його вдосконалення мають бути органічно поєднані в роботі українського парламенту.