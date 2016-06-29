У Харкові затримали екс-нардепа від КПУ Александровську

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

«Дійсно проводиться низка слідчих дій в рамках кримінального провадження. Слідчі діють в рамках Кримінального процесуального кодексу України», - прокоментували в прес-службі.

В той же час на сайті забороненої в Україні КПУ також повідомляється, що 28 червня Александровська була затримана, а в її квартирі провели обшук.

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«Вони заблокували під'їзд і заламали мені руки. Там чергував нібито охоронець під'їзду, якого в ньому ніколи не було. Понятих вони привезли з собою. Хто видав ордер, повідомляти мені відмовилися. Її посадили в машину і відвезли. Вона встигла тільки сказати, що затримали за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) і ст. 369 (дача хабара посадовій особі) КК України», - цитує політсила екс-депутата Харківської міськради Олексія Перепелицю, який не зміг потрапити в квартиру, де проходили слідчі дії.

За даними КПУ, в даний час Александровська затримана на три доби і перебуває в будівлі Харківського обласного управління СБУ. До неї допущений адвокат, дозволено передати їжу.

"Стан здоров'я Александровської задовільний, проте у зв'язку з віком і проблемами з серцем вона потребує щоденного прийому ліків", - сказано в повідомленні.