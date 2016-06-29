Оліфер про підсумки зустрічі в Мінську: Звільнення заручників заблоковано

"Основне питання для української сторони - безпека. На Донеччині тривають обстріл з гармат, заборонених Мінськими домовленостями", - констатувала Оліфер в запису на своїй сторінці в Facebook.

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"Звільнення заручників заблоковано. За минулий тиждень ми отримали тривожні сигнали про погіршення ситуації зі звільненням людей. До сім'ям надходить інформація про те, що їх рідних перевели з будівлі Донецького СБУ в приміщення СІЗО. Україна вимагає від представників ОРДЛО надати інформацію про місцезнаходження наших громадян. Раніше українська сторона запропонувала провести «день сім'ї», щоб родичі з обох сторін змогли відвідати своїх близьких, але і за цієї ініціативи ми не отримали відповіді", - повідомила Оліфер.

"Складно проходить робота політичної підгрупи. За ініціативою української сторони на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи, яка запланована на 13 липня, учасники засідання мають обговорити створення підгрупи по відновленню контролю Києва над українсько-російської державної кордоном", - анонсувала представник Кучми.

"Представник ОРДО повідомив, що інформація про т. зв. «націоналізації» не відповідає дійсності", - розповіла Оліфер про роботу економічної підгрупи.