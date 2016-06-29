Під Дебальцевим після невдалої атаки бойовиків сили АТО взяли один з опорних пунктів, знищили цілий взвод

Про це з місця боїв повідомляє кореспондент ТСН.

Військові розповідають, що ворог підійшов впритул до їхніх позицій, відтак зав'язався ближній бій. Військові 54-ї, 25-ї бригад і добровольці "Правого сектору" почали відтісняти ворога. Зрештою бойовиків вдалося посунути углиб на півтора кілометри.

Українським бійцям вдалося взяти один з опорних пунктів бойовиків, де було знищено цілий взвод. Але згодом був даний наказ залишити територію. Боєкомплект знайдений на пункті замінували і підірвали.

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Серед військових один загиблий і велика кількість поранених. Точних даних поки не повідомляють.

Також журналістам вдалося дізнатися подробиці загибелі одного із сепаратистів, при якому військові знайшли докумети. Чоловік, народжений у населеному пункті Українськ, був застрелений військовими після того, як у ближньому бою він кинув у бік військових гранату.