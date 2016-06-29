Хвиля звільнень в Одеській ОДА: з посади йде перший заступник голови

Про це Жмак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«До побачення, Одесо! Минув рік, і час повертатися додому. 1 липня - мій останній робочий день в Одеській ОДА», - написав він.

Офіційного повідомлення самій ОДА поки немає, проте, як повідомило УНІАН поінформоване джерело, заява Жмака про звільнення вже підписана.

При цьому наразі не вдалося з'ясувати, чи підписане розпорядження про його звільнення.

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Як повідомляв УНІАН, раніше свої посади в Одеській ОДА залишили в.о. заступників голови адміністрації Олександр Боровик і Марія Гайдар.

52-річний Жмак служив в Афганістані, навчався в Київському національному університеті імені тараса Шевченка, потім - в Італії та Швейцарії. Входив до наглядової ради «Київстару». З 2011 року він був виконавчим директором «ТНК-ВР» в Україні і після її поглинання «Роснефтью» очолював «Роснефть-Україна». На виборах до Київради у 2014 році Жмак виступав єдиним кандидатом на Микільській Борщагівці в Києві від «УДАРу», «Солідарності» і «Третьої української республіки». Однак вибори він програв Олександру Пабату.

З 1 липня 2015 року - перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації.