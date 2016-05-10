Звільнення в Одеській ОДА: Слідом за Боровиком про відхід з посади заявила Гайдар

Як повідомила УНІАН прес-секретар Гайдар - Вікторія Сибірь, чиновниця звільняється у зв'язку з набранням сили з 1 травня нової редакції Закону України про держслужбу.

«Відсьогодні Марія Гайдар - позаштатний радник голови ОДА і не виконує обов'язки його заступника», - сказала прес-секретар.

Вона уточнила, що зазначений закон забороняє суміщати державну службу і статус депутата. Гайдар є депутатом обласної ради.

Сибірь додала, що Гайдар є громадянкою України, і направила відповідні документи для відмови від російського громадянства, але РФ поки не підтвердила відмову.

Сьогодні до будівлі Одеської ОДА прийшли кілька десятків волонтерів, які вимагали звільнення Гайдар у зв'язку з тим, що нібито учасники АТО і сім'ї загиблих не отримують відповідні соціальні виплати. Сибірь назвала дані вимоги безпідставними.

«По-перше, виплати проводяться. Просто була певна затримка, але зараз все налагоджено ... Мітингувальникам показували конкретні документи, але вони чомусь відмовлялися їх дивитися, і продовжують спілкуватися на підвищених тонах ... По-друге, Гайдар вже звільнилася», - підкреслила Сибірь.

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Як повідомляв УНІАН, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі 17 липня 2015 року на зустрічі з членами Південноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації заявив, що має намір зробити одним зі своїх заступників російську громадську діячку Марію Гайдар.

Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянства і 4 серпня вручив паспорт громадянина України російській громадській діячці Марії Гайдар.

Нагадаємо, 4 травня виконувач обов'язкыв заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі Олександр Боровик заявив про звільнення з державної служби. Він зазначив, що звільняється у зв'язку з набранням чинності нової редакції закону про держслужбу.

Довідка УНІАН. Марія Гайдар, 1982 року народження. Донька відомого російського політика Єгора Гайдара - одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

М.Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо «Эхо Москвы». Засновник і керівник Фонду соціальної допомоги та підтримки населення «Социальный запрос», раніше - координатор молодіжного руху «ДА!». Один з творців ініціативної групи «Я свободен!». З 2006 року - член Федерального політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії - член президії. У 2009-2011 роках - заступник голови Уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я та соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.