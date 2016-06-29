Регіональна рада італійської Лігурії проголосувала за резолюцію про "російський Крим"

Регіональний секретар "Ліги Півночі", що була автором ініціативи, Едоардо Ріксі заявив, що за резолюцію проголосували всі присутні на засіданні депутати, в тому числі і представники правоцентристської більшості, передає ЄвроПравда з посиланням на Genova24.

"Одноголосне схвалення нашої резолюції регіональною радою Лігурії дає додаткової сили нашому регіону у боротьбі з абсурдністю санаційного режиму проти РФ, від якого страждають наші підприємства малого та середнього бізнесу", - сказав Ріксі.

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Прийнята резолюція уповноважує раду Лігурії активніше працювати з урядом, парламентом та європейськими інституціями з метою перегляду відносин між ЄС і Росією, просувати створення комітету, який вимагатиме скасувати санкції, заохочувати італійський уряд засудити політику ЄС щодо невизнання анексії Криму.

Нагадаємо, 19 травня регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – 18 травня підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії.