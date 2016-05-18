Парламентарі Венеції прийняли резолюцію щодо Криму

Про це пише Європейська правда з посиланням на Corriere Della Sera.

Зазначається, що за резолюцію проголосували 27 депутатів, проти були 9. Всього у раді Венето 51 депутат.

Згідно з резолюцією, керівництво регіону уповноважене вести роботу з урядом і парламентом Італії з метою перегляду відносин між ЄС.

Як відомо, ініціаторами внесення документу в італійську регіональну раду стали 25 депутатів, серед яких три керівники найбільших фракцій венеціанської ради.

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Автором проекту резолюції став депутат націоналістичної партії "Лега Норд" Стефано Вальдегамбері.

Вальдегамбері є проросійським політиком, що "тривалий час захищає інтереси Москви".

"Євросоюз та Італія відмовилися визнавати принципи самовизначення, що містяться в нормах міжнародного права, по відношенню до Кримського півострову. ЄС та Італія явно застосовують політику подвійних стандартів виходячи з геополітичних мотивів. Вони повністю ігнорують майже одностайне волевиявлення як кримського народу, так і парламенту, а також історичні та культурні складові, що сприяло цього вибору", — йдеться в резолюції венеціанських депутатів.

Раніше посол України в Італії Євген Перелигін звернувся до депутатів регіональної ради Венето з відкритим листом, в якому закликав сприяти поверненню Криму Україні.

Напередодні найпотужніше італійське суспільно-політичне видання Corriere Della Sera у своєму регіональному розділі для Венето опублікувало статтю з жорсткою критикою ідеї про визнання анексії Криму.